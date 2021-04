Startdag windsurfclub Sirocco Paal

Met 10 nieuwe windsurfplanken mocht het bestuur van Sirocco Paal het windsurfseizoen aan de Paalse plas openen. Iedereen is tevreden dat men terug op de Paalse plas kan surfen of suppen.

De bestuursleden van Windsurfclub Sirocco Paal hebben onder goedkeurend oog van voorzitter Joël in het tussenseizoen niet stilgezeten. Coronaproof hebben ze overlegd, opgeruimd en nieuw materiaal aangekocht. Zondag was het de traditionele start van het surfseizoen. De eerste plank ging al snel de Paalse plas in om ingewijd en echt goedgekeurd te worden. Door corona wel weer een beetje in mineur. Toch was het bestuur tevreden over het verloop van deze startdag en kijken ze samen uit naar de volgende versoepelingen. Windsurfclub Sirocco organiseert regelmatig oefenweekends voor volwassenen en kampen voor de jeugd.