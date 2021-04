Bib werkt tijdelijk met beperkte voorraad

“Om de inrichting van, en de verhuis naar, onze vernieuwde bibliotheek zo vlot mogelijk te organiseren, hebben we na veel wikken en wegen beslist dat alle materialen van de bib in de Graaf van Loonstraat vanaf 22 april tot begin juni niet beschikbaar zullen zijn voor onze leners“, vertelt Berings schepen van Bibliotheek Jessie De Weyer. Gezien het technisch niet mogelijk is om het online reservatiesysteem voor slechts een deel van de collectie uit te schakelen, zet men zowel op online als op klassieke communicatie in om de boodschap zo breed mogelijk te verspreiden. “We brengen onze lezers op de hoogte via posters in de pop-upbib, via onze website, de sociale media en een mededeling in de Mijn Bibliotheek-toepassing”, weet schepen De Weyer. Het aanbod dat in de pop-upbib te vinden is, blijft wel beschikbaar. En zo nodig is er nog de mogelijkheid om de leners door te verwijzen naar de bibliotheken in de buurgemeenten. Het stadsbestuur rekent op begrip bij de lezers en hoopt het ongemak nadien ruimschoots goed te maken met de opening van de vernieuwde en uitgebreide bibliotheek.