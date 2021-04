500 foodboxen op sterrenniveau voor goede doelen

Met meer dan 500 verkochte foodboxen was ‘Mixing the Stars’ tijdens het weekend van 16 en 17 april een groot succes. Aan deze culinaire beleving van Fifty One Haspengouw verleenden de drie Tongeren sterrenchefs hun medewerking. De opbrengst is voor het goede doel.

De culinaire beleving ‘Mixing the Stars’ is ter vervanging van Mossel One 2021, een jaarlijks event op de Grote Markt van Tongeren. Het viergangenmenu is een unieke samenwerking tussen de drie topchefs van Altermezzo, Magis en Mijlpaal. “In onze zoektocht naar een nieuwe activiteit zijn we uitgekomen op dit uniek concept”, vertelt Guy Schiepers van serviceclub Fifty-One Haspengouw, die actief is in Bilzen en Tongeren.

“De drie Tongerse sterrenchefs - Dimitry Lysens, Jan Menten en Jo Grootaers - werden bijzonder snel bereid gevonden om mee te werken. Met meer dan 500 verkochte menu’s sloeg het concept meer dan aan. Daar zijn we erg blij om. In een mum van tijd was alles uitverkocht. Het is ongetwijfeld een waardige opvolger voor MosselOne 2021”, aldus Schiepers.

Goede doelen

Het geheel werd georganiseerd ten voordele van de vaste goede doelen van Fifty One Haspengouw. “In coronatijden hebben heel wat goede doelen het bijzonder moeilijk”, zegt Fifty One-voorzitter Bart Vanelderen. “Ook de Tongerse jeugdverenigingen en Klavertje 3 in Bilzen - een school voor buitengewoon onderwijs - lijden onder de situatie. Mede om hen financieel een hart onder de riem te steken, werd dit concept op touw gezet. Ze kunnen het geld meer dan ooit gebruiken.”