90-plussers in WZC Sint-Franciscus halen herinneringen op

Met de intrede van Valère Raedts (93) verblijven er nu twee van de vier oudste inwoners van Piringen in woonzorgcentrum Sint-Franciscus in Tongeren. Ook Paula Jorissen (92) verblijft al sinds 2017 in het rusthuis.

Valère Raedts, geboren in augustus 1927 en trouwe lezer van Het Belang van Limburg en de Buurtkrant deed recent zijn intrede in WZC Sint-Franciscus. Paula Jorissen, geboren in mei 1928 en sinds februari 2017 in het rusthuis, bracht Valère een bezoekje. Als naaste buren in Piringen haalden zij wat herinneringen van hun geboortedorp.