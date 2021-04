Paralympiër Vromant verbaast op één been in De Container Cup, Lotte Kopecky klopt Delfine Persoon

Wielerkampioene Lotte Kopecky is de nieuwe leidster bij de vrouwen in De Container Cup. Kopecky maakte uiteraard het verschil in het fietsen, waar ze het container record van rivale/ploeggenote Jolien D’hoore met twee tienden van een seconde verbeterde. Paralympiër Ewoud Vromant ging zelfs nog sneller dan Kopecky op de fiets, en dat op één been. Vromant verloor uiteraard veel tijd tijdens het lopen, maar hield in alle andere nummer gelijke tred met de rest.

“Ik hoop mij niet belachelijk te maken”, zei Ewoud Vromant voor hij de container instapte. Niet verwonderlijk. Vromants rechterbovenbeen werd een tiental jaren geleden geamputeerd en als eerste paralympiër in De Container Cup was zijn deelname niet evident. Maar zelf op één been zette Vromant een topprestatie neer.

Nog niet op de loopband. 1.500 meter op een loopprothese die hij al vier jaar niet meer gedragen had, leverde uiteraard geen wereldprestatie op. Al haalde Vromant ook op zijn blade regelmatig snelheden tot 12 kilometer per uur. In de meeste andere proeven hield de 36-jarige para-wielrenner wel gelijke tred met de andere topsporters: 57 monkeybars, 95 meter in het golfen, maar liefst 95 kilogram op de benchpress en een beresterke roeitijd van 3 minuten 23 seconden. En dan moest zijn lievelingsproef - het fietsen - nog komen. Drie kilometer, toevallig de afstand waarop Vromant wereldkampioen en wereldrecordhouder op de piste is. Zelfs met één been ging de Paralympiër van het Jaar bijna nooit onder de 300 watt en zette hij een tijd neer die beter was dan die van bijna alle niet-wielrenners in de container.

Het leverde Vromant een eindchrono van 14 minuten en 33 seconden op. Daarmee staat hij voorlopig op de laatste plaats, maar dat is volledig te wijten aan het lopen. Zonder die voor hem fysiek ondoenbare proef stond hij netjes in de top-vijf geparkeerd.

“Sorry Delfine.” Met die woorden hing Lotte Kopecky het bordje met haar naam op de eerste plek. Voor Delfine Persoon dus, die ze met 10 minuten en 18 seconden meer dan 20 seconden achter haar hield. De beste Belgische wielrenster van het moment hield in zowat alle proeven gelijke tred met Persoon en sloeg haar tot slot knock-out in de zevende en laatste ronde op de fiets.

Met een tijd van 4 minuten, 30 seconden en 50 honderdsten na 3 kilometer deed Kopecky ook nipt twee tienden van een seconde beter dan het container record dat haar rivale/ploeggenote Jolien D’hoore vorig jaar op het bord zette. Benieuwd of Ceylin Alvarado volgende week Kopecky nog kan onttronen op de fiets.

Aaron Dockx schittert bij de beloften

Bij de beloften (uitzending op Play Sports Open) was het alvast veldrijden boven maandagavond. Aaron Dockx. De 16-jarige topper uit Rijkevorsel die vorig jaar alle 29 crossen waarin hij aan de start kwam won, zette met 9 minuten en 36 seconden en 89 honderdsten een onvoorstelbaar knappe tijd neer. In de reguliere Container Cup zou Dockx daarmee op de derde plaats komen, met slechts 60 honderdsten verschil met profrenner Tim Declercq.

Rangschikking mannen

1 Jean-Marc Mwema 9:23.32

2 Tim Declercq 9:36.25

3 Jarni Amorgaste 9:38.86

4 Jasper Philipsen 10:16.15

5 Hendrik Tuerlinckx 10.28:87

6 Stoffel Vandoorne 10:41.69

7 Louis Croenen 11:47.50

8 Ewoud Vromant 14:33.73

Rangschikking vrouwen

1 Lotte Kopecky10:18.47

2 Delfine Persoon 10:40.36

3 Lize Broekx 10:41.86

4 Loena Hendrickx 12:57.36

5 Lianne Tan 13:00.85

6 Julie Allemand 13:02.60

