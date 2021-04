In bloedvorm verkerende Stephen Curry doet monden openvallen met zoveelste topwedstrijd in NBA

Golden State heeft maandag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA de scalp veroverd van Philadelphia, de koploper in de Eastern Conference. Stephen Curry blonk bij de Warriors uit met 49 punten.

De 33-jarige Curry was zaterdag in het verlies tegen Boston nog goed voor 47 punten. Het was voor hem zijn elfde achtereenvolgende wedstrijd waarin hij tot 30 punten of meer kwam.

Voor Philadelphia volstonden de 28 punten van Joel Embiid niet. De 76ers blijven in het oosten wel aan kop met 39 zeges tegen achttien nederlagen. Golden State doet een goede zaak in de strijd om de Play-offs en staat in het westen op de negende stek (29/29).

Utah versloeg de Los Angeles Lakers met 111-97. Jordan Clarkson (22 ptn) en Joe Ingles (21 ptn) speelden zich in het winnende kamp in de kijker. Talen Horton-Tucker scoorde 24 punten voor de Lakers. In de Western Conference staat Utah (43/15) helemaal bovenaan, de Lakers (35/23) volgen als vijfde.

Nikola Jokic hielp Denver met 47 punten aan nipte winst (139-137) tegen de Memphis Grizzlies, na twee verlengingen. Devin Booker bezorgde de Phoenix Suns op 0,3 seconde van het einde van de naspeeltijd de zege (128-127) tegen de Milwaukee Bucks, waar Giannis Antetokounmpo goed was voor 33 punten. En Suns-speler Chris Paul heeft nu meer assists dan Magic Johnson.

Uitslagen:

Detroit - Cleveland 109-105

Boston - Chicago 96-102

Philadelphia - Golden State 96-107

Indiana - San Antonio 94-109

Miami - Houston 113-91

Washington - Oklahoma City 119-107

Milwaukee - Phoenix 127-128 n.v.

Denver - Memphis 139-137 n.v. (2)

LA Lakers - Utah 97-111

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Philadelphia 68,4 57 39 18

2. Brooklyn 66,7 57 38 19

3. Milwaukee 61,4 57 35 22

4. Atlanta 54,4 57 31 26

5. Boston 53,4 58 31 27

6. New York 53,4 58 31 27

7. Miami 51,7 58 30 28

8. Charlotte 50,0 56 28 28

9. Indiana 45,6 57 26 31

10. Chicago 42,1 57 24 33

11. Washington 42,1 57 24 33

12. Toronto 41,4 58 24 34

13. Cleveland 35,1 56 20 37

14. Orlando 31,6 57 18 39

15. Detroit 31,0 58 18 40

WESTERN CONFERENCE

1. Utah 74,1 58 43 15

2. Phoenix 71,9 57 41 16

3. LA Clippers 67,8 59 40 19

4. Denver 64,9 57 37 20

5. LA Lakers 60,3 58 35 23

6. Portland 57,1 56 32 24

7. Dallas 53,6 56 30 26

8. Memphis 51,8 56 29 27

9. Golden State 50,0 58 29 29

10. San Antonio 50,0 56 28 28

11. New Orleans 43,9 57 25 32

12. Sacramento 40,4 57 23 34

13. Oklahoma City 34,5 58 20 38

14. Houston 25,9 58 15 43

15. Minnesota 25,9 58 15 43

Programma dinsdag:

Atlanta - Orlando

New York - Charlotte

New Orleans - Brooklyn

Portland - LA Clippers

Sacramento - Minnesota