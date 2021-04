‘De Verhulstjes’ verhuizen (even) naar Saint-Tropez

Changement de décor voor Gert Verhulst (53) en zijn gezin. Samen met dochter Marie (25), zoon Viktor (26) en vrouwlief Ellen (43) laat de pater familias binnenkort zijn villa in Oostduinkerke achter om de tweede reeks van De Verhulstjes te draaien in zijn buitenverblijf in Saint-Tropez.

De tijdelijke verhuis staat ten vroegste over zes weken gepland, wanneer Verhulst zijn opnames voor De Cooke & Verhulst show op Play4 achter de rug heeft. Zodra corona het toelaat, trekt het hele gezin naar de mondaine havenplaats aan de Côte d’Azur in Frankrijk. Daar laten ze zich opnieuw filmen voor zes afleveringen van hun realitysoap.

Verhulst kocht er twee jaar geleden een villa aan de kust, maar kon er tot dusver nog maar één keer naartoe. De nieuwe draaidagen voor De Verhulstjes dienen dus tegelijk als gezinsvakantie. Ook schoonzoon Jef gaat mee. Over Sara, de kersverse vriendin van Viktor Verhulst, is nog geen zekerheid. Bezoekers komen deze keer niet langs, dus moet de nieuwe reeks het hebben van fietstochten, uitstapjes naar het strand en jolig niks doen.

Volle agenda

Wanneer het tweede seizoen van De Verhulstjes uitgezonden wordt, is nog koffiedik kijken. Na De Cooke & Verhulst show staat er al zeker een nieuwe jaargang van Gert late night op de planning, naar goede gewoonte vanop het luxejacht Evanna. In het najaar presenteert Gert Verhulst mogelijk ook weer Dancing with the stars. Of er na de trip naar Saint-Tropez nog een vervolg komt op De Verhulstjes laat hij naar eigen zeggen afhangen van de kijkcijfers. Het eerste seizoen deed het opmerkelijk goed met gemiddeld zo’n 650.000 kijkers. Ook online en bij uitgesteld kijken scoorde het programma sterk.(dvg)