Donderdag zullen in Maasmechelen 2.000 leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs getest worden. Dat is minder dan de 6.800 leerlingen waarover aanvankelijk gesproken werd. “Het was niet efficiënt en zinvol om iedereen te testen”, zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.