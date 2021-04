Het Nationaal Park Hoge Kempen is vandaag het enige nationaal park in Vlaanderen, maar daar wil minister van Omgeving Zuhal Demir verandering in brengen. Ze beoogt een netwerk van een viertal nationale parken. Want natuur is belangrijk voor onze toekomst, zegt de minister. En niet alleen op vlak van biodiversiteit, het schept ook kansen voor recreatie en toerisme.