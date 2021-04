De apothekers in ons land hebben al zo'n 200.000 coronazelftesten verkocht. En ook in de Limburgse apotheken vliegen de zelftesten over de toonbank. De zelftesten dienen om het virus vroegtijdig op te sporen en te voorkomen dat mensen anderen besmetten, ook al hebben ze nog geen last van symptomen. Het is de bedoeling dat steeds meer mensen systematisch twee keer per week een zelftest doen.