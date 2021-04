Barnoe in Heusden-Zolder is al volop bezig met de opbouw van de zomerbar. — © Raymond Lemmens

Genk/Heusden-Zolder/Hasselt

Heel wat horeca-uitbaters twijfelen nog om op 8 mei hun terras uit te zetten. Pop-up zomerbars Barnoe in Heusden-Zolder en Thor Terrazza in Genk zijn wel al zeker. “Als we mogen, gaan we open”, zeggen ze. Ook Ipanema in Hasselt opent half juni de deuren.