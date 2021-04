Ben Weyts (N-VA) leest dreigmails voor in ‘De Cooke & Verhulst show’: “U bent een massamoordenaar!”

De kop is eraf: de nieuwe De Cooke & Verhulst show onderging maandag zijn vuurdoop. In de eerste aflevering van de gloednieuwe talkshow was Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) te gast. Hij krijgt regelmatig doodsbedreigingen in de brievenbus of via mail. Bij Gert en James leest hij twee zo’n mails voor.