Wouter Vandenhaute (59) spreekt zelden in de media. Nu Anderlecht in de Champions’ play-offs zit was de RSCA-voorzitter wel te gast in het Waalse voetbalprogramma La Tribune. Vandenhaute praatte openlijk over de toekomst van het financieel noodlijdende paars-wit. “Hopelijk bereiken we woensdag een akkoord over de kapitaalsverhoging.”