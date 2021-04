Liverpool-coach Jurgen Klopp kantte zich in het verleden al tegen Super League: “De spelers en ik zijn niet betrokken bij deze beslissing”

Liverpool is een van de twaalf clubs achter de Super League. Nochtans is niet iedereen bij The Reds overtuigd van dat nieuwe, lucratieve format. Jurgen Klopp, de coach van Liverpool, verkondigde in het verleden al dat hij hoopte dat er nooit een Super League zou komen. “Mijn mening is niet veranderd”, vertelde hij voor de wedstrijd van maandagavond tegen Leeds.