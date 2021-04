Weduwnaar geëmotioneerd wanneer foto van overleden vrouw tot leven komt door app: “Alsof ze hier is”

De Amerikaanse Jake Larson is al liefst dertig jaar weduwnaar, maar de herinneringen aan zijn vrouw Lola zal hij nooit vergeten. “Dit jaar zouden we 75 jaar getrouwd zijn”, klinkt het. Genoeg reden dus voor zijn kleindochter om hem een speciaal cadeau te geven. Ze bezorgde hem een foto van Lola die door een app tot leven komt. “Het is alsof ze hier is”, zegt Jake geëmotioneerd.