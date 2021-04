Netflix voert spanning voor ‘Ferry’ op met release officiële trailer

Netflix heeft maandag de officiële trailer van ‘Ferry’ vrijgegeven, de misdaadfilm met Frank Lammers, Elise Schaap, Huub Stapel en Monic Hendrikx. De film is vanaf 14 mei te zien op de streamingdienst.

Het verhaal gaat over het leven dat Undercover-personage Ferry Bouman leidde vóór de serie. Hoe het allemaal begon, voordat hij zelf een criminele organisatie ging leiden.

Zo is in de trailer te zien dat Bouman door de Amsterdamse drugsbaron Ralph Brink, een rol van Huub Stapel, naar Brabant wordt gestuurd om de daders op te sporen van een brute roofoverval waarbij de zoon van Brink levensgevaarlijk gewond raakt. Het spoor leidt naar een groep Brabantse kampers.

Drugsbaron

Frank Lammers kruipt net als in de serie in de huid van de crimineel Bouman. Ook Elise Schaap als zijn vrouw Danielle en Raymond Thiry als zijn handlanger John keren terug in hun rollen.

Ten opzichte van de serie is behalve Huub Stapel ook Monic Hendrikx aan de cast toegevoegd. Zij speelt de zus van Bouman.