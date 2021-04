Sam De Bruyn maakt na vijf maanden comeback op de radio: “Maar ik smeed ook andere plannen”

Vijf maanden is het geleden, dat Sam De Bruyn radiozender Qmusic na vijf jaar vaarwel zei. Hij wilde even rust, even tijd om in stilte te herbronnen. Vanaf zondag laat hij echter weer van zich horen, met een nieuw programma voor zijn oude werkgever Studio Brussel en een hoop wilde ideeën voor de toekomst. “Soms moet je gewoon eens durven te springen en zeggen: we zien wel.”

“Nadat ik had bekendgemaakt dat ik stopte bij Qmusic, kreeg ik van zowat elk mediamerk een berichtje of een mail: als je eens zin hebt in een koffie, laat maar weten. Mijn bruggen waren dus duidelijk niet verbrand”, zegt Sam De Bruyn (34) lachend. Maar toehappen deed hij niet meteen. In november vorig jaar gaf hij aan even tijd en rust nodig te hebben. Geen keuze tegen Qmusic, maar een keuze voor zichzelf.

“Ik was op een punt in mijn leven beland waarop ik dacht: ik had toch een hoop dromen, vroeger? En het was tijd om uit te zoeken of die dromen ook werkelijkheid konden worden. Ik geef wel toe dat daar heel veel angst mee gepaard ging. Ik deed mijn job graag, ontving een mooi loon, uiteraard geef je dat niet zomaar op. Maar toch is het een aanrader. (lacht) Soms moet je gewoon eens durven te springen en zeggen: we zien wel.”

Job in de horeca

Na zijn laatste dag bij Qmusic nam hij drie maanden vakantie. Om op adem te komen, om na te denken. Sinds begin dit jaar is hij opnieuw aan de slag in de media, hetzij in de luwte. Als voice-over in reclamespots, bijvoorbeeld. “Maar ik smeed ook andere plannen. Ik heb altijd al gedacht dat er een ondernemer in mij zit, dus het wordt stilaan tijd om dat uit te testen. Net als een job in de horeca, ik denk ook al jaren dat mij dat goed zou afgaan. Dus wie weet neem ik, wanneer dat weer kan, een flexi-job aan in die sector.”

Slechts één iets heeft hij nog niet van zijn lijstje kunnen schrappen: opnieuw gaan reizen. Want dat is De Bruyns grote passie. “Vorig jaar hadden ik en mijn vriend een reis naar Japan geboekt, maar die viel in het water. Intussen is het er nog altijd niet van gekomen.” Dan maar virtueel reizen. Zondag treedt De Bruyn uit de luwte, en geeft hij de aftrap van zijn nieuwe radioprogramma Reizen De Bruyn. Negen zondagen lang, tussen tien en twaalf, neemt hij de luisteraars van Studio Brussel mee op een muzikale reis naar negen verschillende landen.

Daarmee keert hij terug naar de radiozender waar het voor hem in 2008 allemaal begon. “Ik ben net voor het eerst de redactie opnieuw binnen gestapt. Het voelde alsof ik nooit was weggeweest. Let wel, ik verbind me nu niet opnieuw voor x aantal jaren aan Studio Brussel. Dit was gewoon een fijne gelegenheid om mijn passies te kunnen combineren. En op zondagochtend wat rare muziek te draaien.”

Bizar en bevreemdend

Want als De Bruyn de luisteraars straks meeneemt naar pakweg Zuid-Afrika, dan is dat niet met Africa van Toto. Wel met effectief Afrikaanse artiesten. “Het zullen niet altijd the usual suspects zijn, zeker. Maar dat zal het net fijn maken: het wordt echt een ontdekkingsreis. En ik sta zeker open voor suggesties van de luisteraars. Ik kijk heel erg uit naar de eerste aflevering zondag. Daarin staat IJsland centraal, mijn favoriete land. En IJslandse muziek is, net als zijn inwoners, bizar en bevreemdend. (schatert)”