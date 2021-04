Mag Paris Saint-Germain Champions League op zijn naam schrijven? “Real Madrid, Chelsea en Manchester City worden uit toernooi gezet wegens Super League-plannen”

Real Madrid, Chelsea en Manchester City zullen vrijdag waarschijnlijk per direct uit de Champions League worden gezet vanwege hun betrokkenheid bij de oprichting van een afgescheiden Super League. “Dat verwacht ik”, gaf UEFA-bestuurslid Jesper Möller, tevens voorzitter van de Deense voetbalbond, maandag te kennen. “Ik verwacht dat het vrijdag zal gebeuren. We zullen dan wel moeten bekijken hoe we het huidige toernooi afmaken.”