Door de coronacrisis zitten de ziekenhuizen tegen hun maximumcapaciteit aan. Vooral op intensieve zorgen is de toestand penibel, zo bewees de zware brand in Anderlecht. Slechts met de allergrootste moeite konden bedden worden gevonden voor de slachtoffers. Is het in ons land echt zo dramatisch gesteld dat er bij een mogelijke ramp geen plaats meer is in ziekenhuizen?