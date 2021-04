Remco Evenepoel haspelt laatste training af in Sierra Nevada: “Nog wat werk te doen om klaar te zijn voor start van Giro”

Op 8 mei gaat de Giro van start: de Ronde van Italië moet de eerste koers van Remco Evenepoel worden sinds zijn val in de Ronde van Italië. Maandag haspelde de renner van Deceuninck-Quick-Step zijn laatste training af in de Sierra Nevada, waar hij de afgelopen drie weken op hoogtestage was. “Het waren drie geweldige weken, maar ik heb nog wat werk voor de boeg om kaar te zijn voor de start van de Giro”, vertelde Evenepoel in een filmpje op Instagram.