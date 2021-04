Bob Jungels heeft bij zijn val in de Amstel Gold Race een lichte hersenschudding opgelopen. AG2R Citroën Team heeft in overleg met de Luxemburger besloten om een ​​rustperiode van een week in te lassen, waardoor hij de Waalse Pijl (woensdag) en Luik-Bastenaken-Luik (zondag) moet missen.