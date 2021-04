74 overtredingen tijdens verkeerscontroles in Genk en Opglabbeek

Zondagnamiddag organiseerde Politie Carma verkeersacties op de Henri Fordlaan en de Stalenstraat in Genk en op de Weg naar Gruitrode in Opglabbeek. De politie controleerde in totaal 127 voertuigen en nam evenveel alcoholtesten af. In het totaal werden maar liefst 74 overtredingen vastgesteld.

16 bestuurders bliezen positief, waarvan drie personen hun rijbewijs meteen inleverden. Eén bestuurder reed onder invloed van drugs en is zijn rijbewijs voor minstens 15 dagen kwijt. In de Stalenstraat werden vier quads uit het verkeer gehaald. Twee van hen waren in overtreding: één quad was technisch niet in orde en de andere bestuurder kreeg een bekeuring voor lawaaioverlast. Eén bestuurder reed zonder geldige verzekering. Zijn voertuig werd getakeld. 21 personen droegen geen veiligheidsgordel. Vijf bestuurders kregen een boete voor het niet correct gebruik van een kinderzitje. Negen voertuigen waren niet geldig gekeurd. De politie stelde verder 11 overtredingen inzake technische eisen aan voertuigen op. Daarnaast werden er nog een 10-tal overtredingen vastgesteld voor onder andere inschrijving van kentekenplaat, rijbewijs, gsm-gebruik, opgedreven bromfiets en gevaarlijk rijgedrag. ppn