Snelheidscontroles in Hasselt en Zonhoven

Naar aanleiding van verschillende meldingen van zware snelheidsovertredingen in Zonhoven, hield de politie LRH snelheidscontroles op drie locaties in Zonhoven.

Er werd gecontroleerd in de Kriekelstraat, op de Hortweidenweg en in de Beverzakstraat. In totaal reden 119 van de 451 gecontroleerde bestuurders te snel.

Daarnaast werden er ook snelheidscontroles gehouden op twee locaties in Hasselt. Er werd gecontroleerd op de Kempische Steenweg en de Luikersteenweg.

In totaal hielden 1.300 van de 1.384 gecontroleerde bestuurders zich aan de maximum toegelaten snelheid. ppn