Dronken bestuurder probeert na controle alsnog met auto weg te rijden

Het afgelopen weekend hield de politie LRH alcohol- en drugscontroles op verschillende locaties in de zone.

Vrijdagavond werden de bestuurders gecontroleerd op het Kapelhof in Zonhoven, op het Marktplein in Diepenbeek en op de Kuringersteenweg in Hasselt.

Zaterdagavond werd er gecontroleerd in de Voortstraat in Lummen, in de Nieuwstraat in Diepenbeek en op de Herkenrodesingel in Hasselt.

In totaal bliezen 1.233 van de 1.249 gecontroleerde bestuurders negatief. Veertien bestuurders hadden te veel gedronken en één bestuurder zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Eén bestuurder die te veel gedronken had, moest zijn rijbewijs tijdelijk inleveren, maar probeerde even na de controle opnieuw met zijn voertuig te vertrekken. Deze persoon werd onderschept en zag zijn voertuig getakeld worden.

De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de nodige processen-verbaal op en trok meerdere rijbewijzen in. ppn