Deze vlam van Carrie Bradshaw duikt weer op in vervolg ‘Sex and the city’

De Amerikaanse acteur John Corbett heeft aan Page Six verteld dat hij de rol van Carrie’s ex, Aiden Shaw, zal hernemen in de langverwachte reboot van Sex and the city. Hoe hij zal terugkomen in de vervolgreeks And just like that … is echter nog niet geweten.

“Ik doe mee in de show”, vertelde Corbett, die intussen 59 jaar is. Hij voegde eraan toe dat hij zijn comeback “erg spannend” vindt en dat hij “in een flink aantal afleveringen te zien zal zijn”. HBO Max, de streamingdienst waarop de tiendelige vervolgreeks dit najaar zal verschijnen, heeft het nieuws nog niet bevestigd. Ook over zijn verhaallijn is momenteel niets bekend.

Meubelontwerper Aiden dook voor het eerst op in het derde seizoen van de Sex and the city-reeks en kreeg een relatie met hoofdpersonage Carrie Bradshaw, vertolkt door Sarah Jessica Parker. De twee waren zelfs kort verloofd, maar het kwam nooit tot een huwelijk. Carrie koos uiteindelijk weer voor Mr. Big. In de tweede Sex and the city-film kwamen Carrie en Aiden elkaar toevallig tegen in Abu Dhabi, spraken ze af op restaurant en kusten ze, maar ook toen keerde Carrie terug naar haar Mr.Big.

Aiden en Carrie — © ISOPIX

Over de comeback van dat laatste personage, vertolkt door Chris Noth, heerst nog heel wat twijfel. In februari schreef Page Six dat hij niet in de vervolgreeks te zien zal zijn. Dat lokte veel reacties uit op sociale media én commentaar van Noth zelf.

“Als Page Six het schrijft, moet het wel kloppen”, stond er te lezen, maar dan wel met een knipoog achter het zinnetje. Het is dat knipoogje dat liefhebbers van de romance tussen Carrie en Mr. Big doet denken dat haar grote liefde juist wél meedoet. In een antwoord aan een andere bezorgde kijker liet Noth het volgende hoopgevende nieuws weten: “Alles verandert, inclusief aankondigingen in de pers.”