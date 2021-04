Echtgenote van Sean Dhondt keert terug naar België na zes maanden bij familie in VS

Allison Scott (31) is weer in ons land. De Amerikaanse vrouw van Sean Dhondt (37) verbleef na de heisa rond de gelekte naaktfoto’s en filmpjes van haar echtgenoot bij familie in de VS. Dat schrijft ze maandagochtend op Instagram.

“I’m coming for you, Belgium. For real this time.” Dat schrijft Scott op Instagram bij het filmpje dat ze maakte uit het raam van haar vertrekkend vliegtuig. Midden november was de Amerikaanse tattoo-artieste teruggekeerd naar haar familie in Los Angeles, om daar in alle rust te bekomen van de heisa rond de gelekte naaktfoto’s en video’s van haar echtgenoot Sean Dhondt.

Die werd in de val gelokt door iemand die zich op sociale media voordeed als de knappe blondine Eveline, een zogenaamde catfish, waarna de beelden een eigen leven gingen leiden op het internet. Over dat bedroeg getuigde ze een maand geleden in Kat zonder grenzen. “Hij wil heel graag dat het weer goedkomt tussen ons”, zei ze toen. Maar zij voelde zich vernederd, zei ze ook, en dus was het niet te voorspellen hoe het zou uitdraaien.

Of het een stap in de goede richting is, weten alleen Scott en haar man, maar zeker is dat de Amerikaanse in het vliegtuig naar ons land is gestapt. Dat ze “For real this time” schrijft op Instagram - vrij vertaald: ze is terug om te blijven - lijkt alvast een hoopgevend signaal.