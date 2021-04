Voor de derde keer in de bekergeschiedenis krijgt de Heizel zondag Standard en Genk over de vloer. De tussenstand: 1-1. Vandaag keren we terug naar 14 mei 2000. Reconstructie van een voor Racing memorabele finale. Na de beker in 1998 en de landstitel in 1999 pakten de Limburgers hun derde trofee op rij. Het werd hun derde nat pak in de Genkse fontein.