Limburgs Landschap: huismussen

Gezellig, dat is het minste wat je kan zeggen. Druk tjilpend op de nok van je dak of in de dakgoot, de mannetjes. Luid kwetterend in een dichte struik als tijdens een koffieklets, de vrouwtjes. Huismussen brengen leven in de brouwerij. Maar jammer genoeg doen ze dat steeds minder.Ooit waren er volgens veel mensen ‘te veel’. Ze mochten zelfs verdelgd worden, want huismussen waren een plaag. Nu worden ze elk jaar – door veel natuurliefhebbers – geteld. Dit om vast te stellen dat het niet goed gaat met onze huismussen. Steeds meer nokken en dakgoten blijven leeg. Deze – ooit zo succesvolle soort – heeft het moeilijk.

Het zijn trouwens echte ‘mensenliefhebbers’, onze mussen. Als je ze ergens tegenkomt, is het in de buurt van woningen. In de wijde natuur – als je die nog ergens zou vinden – moet je ze niet gaan zoeken. Deze eigenschap is tegelijk een zegen als een vloek voor hen geworden. Dankzij hun verbondenheid met de mens zeilden ze – soms letterlijk – mee op de veroveringstochten van de mensheid. Zo kwam de huismus overal op de wereld terecht.

Maar omdat de mens anders ging leven, bleek het feit dat ze op ons teerden zich tegen de huismussen te keren. Wij halen ons voedsel uit de supermarkt en niet meer uit een eigen tuintje. Eitjes liggen netjes klaar in doosjes van 12 in de koelkast en niet meer vers gelegd in de kippenren. De landbouw werkt zo ‘proper’ dat er voor huismussen – en daarnaast heel wat andere soorten – geen graantje meer valt mee te pikken. De mussen die ons naar de steden gevolgd zijn, verloren broed- en voedselplaatsen omdat het groen in onze steden vervangen werd door grijs beton. Daar krijgen ze met moeite wat jongen groot.

Als we in de toekomst meer huismussen willen tellen dan nu, zullen we toch iets moeten veranderen. Zorg voor wat bosjes in je tuin. Zorg voor broedplaatsen onder je dak of tegen je gevel – er bestaan leuke nestkasten en zelfs ‘nestdakpannen’ – en vooral: schaf je een paar kippetjes aan en voeder die royaal. Zo blijft er zeker een graantje over voor onze huismussen. Die verse eitjes krijg je er van mij gratis bij.

Foto's: Guido Franssens