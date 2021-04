Gemeenteraad vergadert digitaal op maandag 26 april

Aan de agenda staan een tiental punten met onder meer: advies over de jaarrekeningen 2020 van de diverse kerkbesturen, het jaaroverzicht van de in 2020 geregistreerde meldingen en klachten, de samenwerkingsovereenkomst met Fluvius over de uitbreiding van de riolering in de Molenhoek en de plaatsing van zonnepanelen op Villa Kakelbont Veldwezelt en het OCMW-gebouw in Lanaken.

Belangstellenden kunnen de vergadering volgen via de gemeentelijke website.