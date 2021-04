Onder meer de leerlingen van basisschool De Mozaïek zullen donderdag getest worden. Maandag werden er in 12 leerlingen opgevangen. — © Boumediene Belbachir

Maasmechelen

Donderdag zullen in Maasmechelen 2.000 leerlingen en leerkrachten uit het basisonderwijs getest worden. Dat is minder dan de 6.800 leerlingen waarover aanvankelijk gesproken werd. “Maar het was logistiek niet haalbaar om zoveel leerlingen te testen”, zegt burgemeester Raf Terwingen.