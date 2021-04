De jongeren zorgden afgelopen week voor problemen in Knokke-Heist. — © rr

Knokke-Heist

264 processen-verbaal, waarvan het leeuwendeel voor samenscholingen. Dat is de balans na een woelige paasvakantie in Knokke-Heist. Piet De Groote, burgemeester van Knokke-Heist, gaat zijn politie komende zomer extra middelen geven én onderzoeken of de ouders van de feestende minderjarigen vervolgd kunnen worden. “Voor imagoschade én kinderverwaarlozing.”