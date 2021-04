Kassaticketjes en valiezen in de koffer: zo gaat de politie reizigers aan de grens controleren

Sinds vandaag mogen we opnieuw op reis naar het buitenland. Maar wie na minder dan 48 uur in het buitenland ons land binnen wil met de auto, hoeft niet eens een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Dat maakt het voor de politie niet gemakkelijk om grenscontroles uit te voeren. “Het lijkt gemakkelijk om de regels te overtreden, maar dat is het niet”, zegt Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie.