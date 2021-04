KSA olv Erewacht organiseert driedaagse paaskamp

Eerder deze maand werd besloten dat overnachtingen op kamp niet aan de orde waren, en dus bedachten de leiders een alternatief. Het was eerder een speciaal paaskamp want de leden werden iedere ochtend gebracht en ’s avonds weer opgehaald. Kamp op de lokalen werd niet zomaar een simpele oplossing, maar eerder een schot in de roos. Echte gamellen, echte tenten, echt kamp-eten, alles was aanwezig om de leden een ervaring te geven die zeker niet veel onder moest doen aan het gebruikelijke paaskamp.“Reden te meer om na zo een bijzonder editie uit te kijken naar de zomer. Samen wegdromen bij de gedachten aan het tiendaagse verblijf in de Ardennen mag zeker, maar er staan eerst nog een hoop toffe activiteiten op het programma. Het waren 3 dagen vol plezier, avontuur en herinneringen om nooit meer te vergeten”, aldus Felix Weekers.