Meisjes van KSA OLV Basiliek houden paaskamp

Drie dagen lang werden er van ’s ochtends tot ’s avonds activiteiten georganiseerd om de leden toch nog een leuke tijd te bezorgen. Zo was er ’s ochtends de klassieke ochtendgymnastiek, kregen ze ’s middags een warme maaltijd en genoten ze in de namiddag van een lekker vieruurtje. Ze speelden in het bos, verkenden de stad Tongeren en maakten vooral ontzettend veel plezier. Ondanks de maatregelen was het zeker een editie waar ze met veel voldoening naar terugkijken, ze verheugen zich al op het zomerkamp.