Cera schenkt middelen aan CAW Limburg

Door de coronacrisis en uit voorzorg voor ieders gezondheid biedt het CAW, naast het klassieke face-to-face aanbod, online hulp aan. Ook andere diensten schakelden deels of geheel over op onlinehulp. Een computer en het internet zijn echter niet voor iedereen vertrouwd terrein. Daarom werkte CAW Limburg het project Sterker Blended Online uit. Met de hulp van Cera kocht het CAW tablets en laptops om te gebruiken tijdens hulpverleningsgesprekken met kwetsbare Limburgers. Met begeleiding van een hulpverlener raken ze vertrouwd met het internet en maken ze kennis met betrouwbare hulp online. "Wij zijn heel blij met de nieuwe laptop", vertelt Sofie Vanspauwen, hulpverlener van het Vrouwenopvangcentrum De Passerel. "Zeker nu we samen met cliënten geregeld deelnemen aan beeldbelgesprekken. Vrouwen lenen het toestel als ze een opleiding volgen die door de coronacrisis online doorgaat. Hun kinderen gebruiken het om hun huiswerk via Bingel of Scoodle te maken. Vrouwen vragen de laptop ook om te zoeken naar een woning of werk. Als een bewoner een hoogrisicocontact had met een besmet persoon, moet zij in quarantaine op haar kamer. Zij kan de laptop gebruiken om die periode een beetje aangenamer maken, bv. om tv te kijken."(Foto: Sofie Vanspauwen, hulpverlener Vrouwenopvangcentrum De Passerel)Cera is een van de grootste coöperaties van België. Cera brengt mensen, middelen en organisaties samen, bundelt krachten, neemt initiatieven en realiseert waardevolle projecten met een duidelijk doel: samen investeren in welvaart en welzijn. Het Centrum Algemeen Welzijnswerk Limburg is er voor iedereen met een welzijnsvraag en in het bijzonder voor de meest kwetsbare Limburgers. Het CAW wil mensen terug verbinding laten maken met zichzelf, hun familie, vrienden, buren en de bredere samenleving. Het CAW versterkt welzijn.