Rihanna heeft een dubbelgangster en schrikt zelf van de treffende gelijkenissen

De naam Priscilla Beatrice doet wellicht niet meteen een belletje rinkelen, maar de vrouw lijkt wel als twee druppels water op een wereldberoemde ster: Rihanna. De Work-zangeres is zelf verbijsterd over de gelijkenissen en heeft een reactie op een van de filmpjes van haar lookalike nagelaten.

De 29-jarige Braziliaanse Priscilla Beatrice weet dat ze veel weg heeft van Rihanna en kleedt zich op Instagram en TikTok vaak in dezelfde, gewaagde stijl als de zangeres om de gelijkenissen in de verf te zetten. Dat is ook Rihanna zelf niet ontgaan. De popster heeft op een van de foto’s een reactie achtergelaten. Daarin doet ze zichzelf voor als fan van Rihanna en vraagt ze bij wijze van grapje waar het nieuwe album blijft.

Beatrice was dolblij dat de echte Rihanna haar heeft opgemerkt. “Ik kan het nog steeds niet geloven. De pagina @theshaderoom deelde mijn video op hun profiel en de echte Rihanna zag het filmpje en gaf commentaar! Ik kan niet stoppen met huilen van geluk! Het is een droom die uitkomt”, schreef ze.

Het is niet de eerste keer dat een dubbelgangster van Riri opduikt. In juli 2019 deelde de ster zelf op Instagram een foto van een klein meisje dat heel hard op haar lijkt. “Ik liet bijna mijn telefoon vallen. Hoe is dit mogelijk?”, schreef ze toen.