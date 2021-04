Gamestudio Polygoat uit jawel... Peer heeft alvast een primeur gescoord met Stitchy in Tooki Trouble. Het is de eerste game voor de Nintendo Switch van Limburgse makelij. Hulde daarvoor. Het is een sidescrolling platformgame geworden, het onverwoestbare genre dat wereldwijd al decennialang miljoenen spelers aan consoles kluistert.