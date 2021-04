Voorbeschouwing Waalse Pijl. Kunnen debutanten Roglic en Pidcock wereldkampioen Alaphilippe kloppen?

De 85ste Waalse Pijl kondigt zich als bijzonder interessant aan. Met Valverde komt de vijfvoudige winnaar aan de start en ook nu weer zit de zondag 41-jarige Spanjaard in een voortreffelijke vorm. Wordt het 6-2 in de tussenstand met Julian Alaphilippe? Of 5-3 en wint de Franse wereldkampioen voor de derde keer op rij dat hij start? Zelden waren er zoveel kandidaten om Marc Hirschi op te volgen in een koers waarin per traditie iedereen de laatste kilometer op zijn plek ‘valt’. Al de rest is voorspel.