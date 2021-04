Eerste buurtbudgetproject ingehuldigd in Beringen

Sinds kort kunnen Beringenaren beroep doen op een buurtbudget om via eigen, kleine projecten het leven en wonen in de buurt aangenamer te maken. Het opzet van het stadsbestuur daarbij is de sociale cohesie en leefbaarheid in Beringse buurten te versterken. Gezien de coronapandemie en de effecten ervan op alle maatschappelijke domeinen nog een geruime tijd voelbaar zullen blijven, startte men dit voorjaar alvast met de uitvoering van een afwijkend reglement: het zogenaamde corona-buurtbudget. “We gingen op zoek naar laagdrempelige en toegankelijke initiatieven, die op zeer korte termijn uitgevoerd konden worden. En het eerste project is vandaag een feit!”, vertelt schepen van Participatiebeleid Jessie De Weyer enthousiast.De inwoners van de Gulden Wijk dienden midden februari als eersten een aanvraag in om de samenhorigheid in hun buurt te vergroten. “In de kapschuur op de hoek van de Coenaert en de Kortebergstraat kon zo een boekenruilkastje worden geplaatst. Verder is er speelgoed aangekocht dat door de buurtbewoners uitgeleend kan worden, mits betaling van een kleine waarborg. Met het resterend bedrag werden er tenslotte enkele bomen aangeplant”, weet schepen De Weyer.Op zaterdag 17 april werd het eerste Beringse buurtbudgetproject feestelijk, maar coronaproof, ingehuldigd door de schepen van Participatiebeleid en de betrokken buurtbewoners.Heb je ook een idee waarmee je aan de slag wil en kan je de medebewoners van je straat, buurt of wijk hiervoor enthousiasmeren, of ben je gewoon op zoek naar inspiratie? Eén adres: beringen.be/buurtbudgetten.