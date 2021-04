Stad Beringen doet onderzoek naar slechte woningen op huurmarkt

Steden en gemeenten zetten al jaren in op het verbeteren van de woningkwaliteit. Stad Beringen wil dit nogmaals onder de aandacht brengen en proactief naar oplossingen zoeken. In samenwerking met de gemeenten Ham, Tessenderlo en Leopoldsburg zal de woningkwaliteit van de huurmarkt onderzocht worden.

Schepen van Wonen Patrick Witters licht het onderzoek toe: “Er blijven verbazingwekkend veel woningen die niet aan de minimale normen voldoen, aangeboden worden op de private huurmarkt. Om de woningkwaliteit van onze inwoners te kunnen garanderen, starten we met een bevraging om actueel minder geschikte woningen in kaart te brengen.” Als huurder kan je dus jouw ervaringen via een enquête meegeven. Zo krijgt de stad een beter zicht op waarom er nog steeds slechte woningen op de huurmarkt betrokken worden. “Ben je woonachtig in de regio Ham-Beringen-Tessenderlo-Leopoldsburg en heb je recent een bezoekje gehad van een woningcontroleur? Dan ontvang je wellicht een uitnodiging om aan dit onderzoek deel te nemen. Uiteraard is de deelname vrijwillig en kan je op ieder moment beslissen om alsnog uit het onderzoek te stappen. Daarnaast zullen alle gegevens op een vertrouwelijke manier behandeld en verwerkt worden”, aldus schepen Witters. Met de resultaten van de analyse zal het beleid geïnformeerd en geadviseerd worden. Zo kan de stad inzetten op gerichte acties om de woningkwaliteit in Beringen te verbeteren.