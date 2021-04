Paashaas is teruggevonden in Genebos

Onderweg hingen eitjes verstopt die je moest tellen. “Bij KWB vinden we als gezin samen tijd doorbrengen erg belangrijk. In een tijd waarin het aanbod aan vrijetijdsbesteding beperkt is, willen we bubbels dan ook graag een fijne en veilige activiteit in openlucht aanbieden”, vertelt Romain Willems. 37 gezinnen deden de wandeling. Verschillenden deelnemers stuurden een antwoord in met het aantal eitjes. De winnaars kregen van de KWB een grote chocolade haas cadeau. Sante (14), Hania (5) en Nora (3 jaar) waren de gelukkigen. Het broertje van Nora vond het evenzeer een ontspannende uitstap want hij sliep de hele weg.