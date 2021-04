Nog tot 25 april op Paashaasjacht rond 't Vlietje

“Plezier gegarandeerd tijdens deze tocht voor jong en oud”, klinkt het enthousiast bij KWB Kwaadmechelen.Met de smartphone in de hand ga je met je (gezins)bubbel op pad. Onderweg kom je kleurige, fantasievolle borden in paasthema tegen. Daarop staat een QR-code. Wanneer je die scant, hoor je een deel van het verhaal ‘De paashaas is verdwenen’. “Tijdens de wandeling van 1,6 kilometer kan je kiezen uit twee verhalen: eentje voor min 8-jarigen, en eentje voor kinderen van 8 jaar en ouder. Je kan ze uiteraard ook allebei beluisteren.”, vertelt Peter Hermans. “Onderweg hebben we ook eitjes verstopt in de voortuinen van de buren, aan de kinderen om ze te zoeken én te tellen”.Simon Bosmans wandelde en luisterde vorige zaterdag reeds en is laaiend enthousiast over het paasavontuur. “Het is een leuke en grappig verhaal van de Paashaas, maar ook de kerstman, Sinterklaas, de tandenfee en zo veel meer. Maar het einde ga ik nog niet verklappen!”. “We zien ook veel mensen die gewoon de wandeling doen met kleine kindjes en de eitjes zoeken”, vertelt Sonja aan wiens boom ook een eitje verstop is. “Het is dan ook leuk dat je langs de wandeling 3 ingangen naar de speeltuin tegenkomt. Leuk als afwisseling dus!”