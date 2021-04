Harmonie houdt Paasquiz

Muzikanten van het harmonieorkest, het jeugdorkest én het mini-jeugdorkest namen het tegen elkaar op in een ludieke Kahootquiz Algemene kennis en kennis over de vereniging wisselden mekaar af. Quizmasters van dienst waren Nina en Toon, de dirigenten van resp. het jeugdorkest en het mini-jeugdorkest. De klarinetten kwamen, zagen en overwonnen want de top drie bestond volledig uit klarinettisten. Na de quiz richtte voorzitter Nicole nog een kort woordje tot de aanwezigen en was er tijd om wat te babbelen met elkaar. "Over één ding waren alle muzikanten het eens: het wordt tijd dat we terug mogen repeteren want we missen de muziek en elkaar heel hard", klinkt het.