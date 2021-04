Toeristen met vaccin of negatieve coronatest kunnen vrij reizen naar Griekenland

© NurPhoto via Getty Images

De maatregel is van toepassing op reizigers die volledig ingeënt zijn tegen het coronavirus of over een negatieve coronatest beschikken die niet ouder mag zijn dan 72 uur.

De aankondiging komt er op een moment dat het Zuid-Europese land af te rekenen heeft met een piek in de epidemie met dagelijks 1.500 nieuwe besmettingen en tientallen overlijdens.

Maandag wordt ook de strikte lockdown die in Griekenland van kracht is afgezwakt. Tot 26 april blijven er echter restricties op binnenlandse en internationale vluchten.

Ook reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Israël, Servië en de Verenigde Arabische Emiraten hoeven niet langer een week in quarantaine te gaan na aankomst.Tot nog toe moesten toeristen naast de zeven dagen quarantaine ook een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur kunnen voorleggen.

LEES OOK. Reizen weer toegelaten vanaf vandaag: maar welke regels moet je volgen en welke boetes riskeer je? (+)

De maatregel is van toepassing op reizigers die volledig ingeënt zijn tegen het coronavirus of over een negatieve coronatest beschikken die niet ouder mag zijn dan 72 uur.

De aankondiging komt er op een moment dat het Zuid-Europese land af te rekenen heeft met een piek in de epidemie met dagelijks 1.500 nieuwe besmettingen en tientallen overlijdens.

Maandag wordt ook de strikte lockdown die in Griekenland van kracht is afgezwakt. Tot 26 april blijven er echter restricties op binnenlandse en internationale vluchten.

Tot nog toe moesten toeristen naast de zeven dagen quarantaine ook een negatieve coronatest die niet ouder is dan 72 uur kunnen voorleggen.