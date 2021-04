Dinsdag 20.30u: Bergen-Limburg United (EuroMillions League)

Ondanks een pijnlijke schouder had Leander Dedroog vorige vrijdag een ruim aandeel in de collectieve overwinning van Hubo Limburg United tegen Antwerp Giants. Met hetzelfde spel zit er dinsdagavond voor United ook winst in op het veld van co-leider Bergen.