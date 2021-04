Marc Hirschi na tegenvallende Amstel Gold Race: “Ik hoop dat het in de Waalse Pijl beter gaat”

Hirschi heeft nog niet de topvorm te pakken. Dat vertelde hij zaterdag tijdens een online persmoment en dat bleek ook in de Amstel Gold Race waar op het eind de kaart van ploegmaat Matteo Trentin werd getrokken.

“Al ben ik wel blij met mijn prestatie”, sprak hij na afloop kort. “Alleen ben ik nog niet top, ik mis nog wat procentjes. Ik hoop dat het in de Waalse Pijl beter gaat en ik in Luik nog wat meer progressie maak. Ik kijk echt uit naar de Waalse Pijl en ik hoop dat de trend zich verder zet en ik in elke wedstrijd wat vooruitgang kan maken.”

© AFP

De Waalse Pijl heeft voor hem weinig geheimen. “Het komt toch altijd op die slotklim neer”, zei hij zaterdag al. “Dus is het zaak om zo fris mogelijk aan die klim te starten. In de laatste kilometers komt het er op neer dat je geen onnodige energie verspilt, dat je uit de wind blijft en dat je mee in het wiel kan van de anderen. Eigenlijk is het wachten op de Muur en eenmaal daar ga je voluit.”

Op de Muur van Hoei zelf komt er weinig tactiek bij te pas. “Je hebt geen tijd om dan op je fietscomputer te kijken naar je wattages. Het draait om het gevoel bergop. Je moet enkel beslissen of je de aanvallen gaat volgen of niet. Als je kijkt naar de laatste edities is het van belang dat je jouw aanval niet te snel inzet. Vooraf is het ook van belang om goed gepositioneerd die klim aan te vatten, zodat je eens op de Muur niet nog enkele plaatsen moet goedmaken.”