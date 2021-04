Belgian Cats-coach Philip Mestdagh tekent voor vier jaar bij Franse ploeg: “Dit is echt hetgeen ik zocht”

“Ik heb een contract voor vier jaar ondertekend, onder de vorm 2+2”, legde Mestdagh uit. “Het is een mooi project. Er wordt gebouwd aan een mooie toekomst, echt hetgeen ik zocht.”

St-Amand-les-Eaux moet nog één wedstrijd van het huidige seizoen afwerken (volgende week dinsdag tegen Charleville, red.), maar is al zeker van het behoud in de hoogste klasse in Frankrijk. Dat was lange tijd onzeker. Het Noord-Franse team verkeerde gedurende een groot deel van het seizoen in acuut degradatiegevaar.

© Stefaan Beel

Mestdagh nam enkele weken geleden het roer over bij Namen, na enkele maanden zonder club. Hij gaf van bij het begin aan enkel tot het einde van het seizoen bij Namen te willen blijven. Namen won zondag in de halve finales van de play-offs een tweede keer van Sint-Katelijne-Waver. Vanaf vrijdag treft het in de finale van de play-offs Castors Braine.

Mestdagh was vorig seizoen ook al coach van Namen. Eerder leidde hij Castors Braine naar de titel in 2016. Maar Mestdagh is natuurlijk het meest bekend van zijn avonturen met de Belgian Cats. Komende zomer wachten voor de Belgische basketbalvrouwen eerst het EK (17-27 juni) en vervolgens het olympisch basketbaltoernooi (26 juli-8 augustus).