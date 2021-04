David Goffin maakt sprong voorwaarts op nieuwe ATP-ranking, geen veranderingen bij de vrouwen

David Goffin is maandag drie plaatsen gestegen op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar is nu twaalfde. Hij dankt de stijging aan zijn stek bij de laatste acht op het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. De Rus Andrey Rublev, finalist in Monaco, steeg één plekje, naar de zevende plaats. Roger Federer zakte daardoor verder weg naar de achtste stek.

Goffin komt voor het eerst in zeven maanden terug op de twaalfde plaats. Zijn beste notering ooit was de zevende stek, tussen 20 november 2017 en 5 maart 2018. De Belgische nummer één speelt deze week het ATP 500-toernooi in Barcelona. Hij is vrij in de eerste ronde. In de tweede ronde treft hij de winnaar van het duel tussen de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 78) en de Indische kwalificatiespeler Sumit Nagal (ATP 135).

In de top-5 van de nieuwe ATP-ranking veranderde er niets. Novak Djokovic blijft op kop voor Daniil Medvedev, Rafael Nadal, Dominic Thiem en Stefanos Tsitsipas. Die laatste won zondag het toernooi in Monte Carlo, zijn eerste Masters 1.000-titel. Hij krijgt er zo wel een pak punten bij, maar blijft op ruime afstand van nummer vier Thiem.

Verderop de ranglijst zakte Kimmer Coppejans één plaats tot de 176e stek. Ruben Bemelmans verloor zes plaatsen en is nu 202e.

© EPA-EFE

Mertens behoudt haar zeventiende plaats

Elise Mertens heeft maandag haar zeventiende plaats behouden op de nieuwe WTA-ranking. In de top-20 van de ranglijst veranderde er helemaal niets. De Australische Ashleigh Barty blijft op kop, voor de Japanse Naomi Osaka en de Roemeense Simona Halep.

Haar uitschakeling in de tweede ronde in Charleston, tegen de Française Alizé Cornet (WTA 59), had zo geen grote gevolgen voor Elise Mertens. De 25-jarige Limburgse herneemt deze week in het WTA 250-toernooi in Istanboel. Daar is ze eerste reekshoofd en treft in de openingsronde de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 181). Ook in het dubbelspel is ze, aan de zijde van de Russische Veronika Kudermetova, topreekshoofd.

De overige Belgen verloren lichtjes terrein in de nieuwe WTA-ranking. Alison Van Uytvanck, die sinds de Australian Open niet meer speelde door een blessure, blijft 66e, maar Kirsten Flipkens (WTA 99, -1), Greet Minnen (WTA 119, -1), Ysaline Bonaventure (WTA 131, -1) en kersverse mama Yanina Wickmayer (WTA 193, -2) gingen licht achteruit.

De ATP-ranking op maandag 19 april (tussen haakjes de ranking op 12 april):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 11.873 punten

2. (2) Daniil Medvedev (Rus) 9.850

3. (3) Rafael Nadal (Spa) 9.490

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 8.615

5. (5) Stefanos Tsitsipas (Gri) 7.860

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 6.125

7. (8) Andrey Rublev (Rus) 5.955

8. (7) Roger Federer (Zwi) 5.875

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3.720

10. (10) Matteo Berrettini (Ita) 3.453

11. (11) Roberto Bautista Agut (Spa) 3.090

12. (15) David Goffin (Bel) 2.885

13. (12) Pablo Carreno Busta (Spa) 2.880

14. (13) Denis Shapovalov (Can) 2.820

15. (14) Gaël Monfils (Fra) 2.770

16. (16) Hubert Hurkacz (Pol) 2.600

17. (17) Grigor Dimitrov (Bul) 2.598

18. (19) Milos Raonic (Can) 2.495

19. (22) Janik Sinner (Ita) 2.394

20. (21) Felix Augier-Aliassime (Can) 2.373

...

176. (175) Kimmer Coppejans 406

202. (196) Ruben Bemelmans 350

264. (265) Zizou Bergs 231

286. (286) Steve Darcis 196

363. (359) Michael Geerts 125

380. (382) Arthur De Greef 116

403. (405) Jeroen Vanneste 104

423. (424) Christopher Heyman 98

479. (475) Yannick Mertens 79

537. (541) Gauthier Onclin 62

590. (589) Arnaud Bovy 51

668. (669) Clement Geens 36

707. (703) Benjamin Dhoe 32

838. (838) Julien Cagnina 20

978. (974) Simon Beaupain 13

1003. (998) Maxime Pauwels 12

1086. (1087) Tom Pisane 9

1099. (1101) Raphael Collignon 8

1162. (1163) Martin Van Der Meerschen 7

1173. (1175) Yannick Vandenbulcke 6

1294. (1292) Romain Barbosa 4

1345. (1461) Buvaysar Gadamauri 4

1496. (1493) Loic Cloes 2

1522. (1515) Yannick Reuter 2

1626. (1618) Guillaume Dermiens 2

1775. (1766) Nicolas Demeroutis 1

1775. (1766) Louis Herman 1

1775. (1766) Tuur Heuvinck 1

2014. (2008) Romain Faucon 1

De WTA-ranking op maandag 19 april (tussen haakjes de ranking op 12 april):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 9285 punten

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7985

3. (3) Simona Halep (Roe) 6965

4. (4) Sofia Kenin (VSt) 5915

5. (5) Elina Svitolina (Oek) 5750

6. (6) Bianca Andreescu (Can) 5265

7. (7) Aryna Sabalenka (WRu) 5085

8. (8) Serena Williams (VSt) 4850

9. (9) Karolína Plísková (Tsj) 4660

10.(10) Petra Kvitova (Tsj) 4530

11.(11) Kiki Bertens (Ned) 4490

12.(12) Belinda Bencic (Zwi) 4315

13.(13) Garbine Muguruza (Spa) 4120

14.(14) Jennifer Brady (VSt) 3765

15.(15) Victoria Azarenka (WRu) 3625

16.(16) Iga Swiatek (Pol) 3453

17.(17) Elise Mertens (BEL) 3400

18.(18) Johanna Konta (GBr) 3236

19.(19) Maria Sakkari (Gri) 3020

20.(20) Markéta Vondrousová (Tsj) 2862

...

66.(66) Alison Van Uytvanck 1185

99.(98) Kirsten Flipkens 858

119.(118) Greet Minnen 715

131. (130) Ysaline Bonaventure 642

193. (191) Yanina Wickmayer 372

231. (231) Marie Benoit 302

249.(248) Maryna Zanevska 271

276.(272) Lara Salden 239

433.(423) Magali Kempen 109

487.(470) Kimberley Zimmerman 88

741.(746) Eliessa Vanlangendonck 36

822.(820) Helene Scholsen 27

948.(946) Chelsea Vanhoutte 19

978.(961) Victoria Kalaitzis 17

1025. (1047) Clara Vlasselaer 14

1055.(1056) Kim Clijsters 12

1065.(1064) Sofia Costoulas 12

1107.(1103) Vicky van De Peer 11

1147.(1144) Eline Audenaert 10

1157.(1152) Amelie Van Impe 9

1232.(1230) Justine Pysson 7

1283.(1279) Tilwith Di Girolami 5

1335.(1334) Luna Meers 4

1363.(1362) Axana Mareen 3