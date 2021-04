PSV

Willy van der Kuijlen, een clubicoon van PSV, is op 74-jarige leeftijd overleden. De voormalige aanvaller is met 311 doelpunten de topscorer aller tijden van de Eredivisie. “Geen enkele speler zal de prestaties van Van der Kuijlen bij PSV ooit evenaren”, postte de Eindhovense club op sociale media. Hij beëindigde zijn clubcarrière in het seizoen 1982-1983 in ons land bij Overpelt Fabriek.