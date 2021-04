Gezocht: koppels die net als Candice en Marijn discussiëren over woonplaats

Zondag moeten Candice en Marijn uit Blind Getrouwd kiezen of ze hun huwelijk al dan niet verderzetten. De verliefde blik in hun ogen verraadt veel. Al is er één obstakel. Candice woont in het bruisende Beveren in Oost-Vlaanderen, Marijn in het landelijk Binkom, een deelgemeente van Lubbeek in Vlaams-Brabant. Ze weten nog niet waar ze gaan wonen als ze getrouwd blijven, want geen van beide wil zomaar de geliefde thuisstad achterlaten. Herkenbaar? Wij zijn op zoek naar koppels die deze ‘waar gaan we wonen’-discussie ook voeren of gevoerd hebben. Hoe hakten jullie de knoop door? Werd het zijn of haar gemeente, of gingen jullie pal in het midden wonen? Laat het ons hier weten.(hdb)

